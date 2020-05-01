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Долар пробив нове дно, гривня набирає обертів: НБУ представив офіційний курс валют

Курс долара в Україні продовжує падати, пробиваючи нові позначки.

Офіційний курс іноземних валют на 1 травня опублікував Національний банк України. Судячи з нових цифр, долар продовжив падати по відношенню до гривні, в той час як українська валюта досягла показника в 26,95 за долар.

Офіційний курси валют в Україні 1 травня складуть:

- 1 долар США – 26,9592 гривень;

- 1 євро – 29,2939 гривень;

Українцям почнуть надходити "листи щастя" вже в травні: кого і за що буду штрафувати

Українцям почнуть виписувати штрафи за порушення на дорогах і висилати їх у "листах щастя" вже в травні.

За словами заступника голови патрульної поліції Олексія Белошицкого, спершу порушення фіксує камера на дорозі, потім інформація надходить до центру обробки даних.

"Якщо інспектор підтверджує, що все оброблено вірно, така постанова автоматично направляється адресату", – додав офіцер поліції.

Медики борються за життя прем'єр-міністра Росії: кому перейшла влада, заява Путіна

Известно, що у глави російського уряду Михайла Мішустіна діагностовано зараження уханьским вірусом.

Як стверджують високопоставлені джерела в Кабінеті міністрів вже підшукали заміну зараженому Михайлу Мишустину.

"У прем'єр-міністра Михайла Мішустіна діагностований вірус, виконуючим обов'язки прем'єр-міністра призначений перший віце-прем'єр Білоусов", - інформує Telegram-канал "Ну раніше за всіх".

Варто відзначити, що цю інформацію вже підтвердили у президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, Пономарьов розкрив ім'я людини, який може стати наступником Путіна.

Як повідомляла Politeka, "Мишко його покусав": Путін приспав прем'єра на нараді, в мережі заявили про "прокляття".

Також Politeka писала, що Новий уряд Путіна: у списку опинилися знайомі всім імена, подробиці.