Така поза не залишить байдужим нікого

Модель Демі Роуз продемонструвала свій черговий спокусливий образ

Відома модель, яку часто називають британською Кардаш'ян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нове фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Демі постала на кадрі зовсім без одягу, одягнувшись лише мікроскопічний купальник.



Позувала модель у ванній кімнаті, і завдяки відображенню в дзеркалі вона дала можливість розглянути всі принади. Демі потрібно віддати належне, вона змогла ідеально продемонструвати свою видатну п'яту точку, яка досягла величезних розмірів.

Така поза не залишила б нікого байдужим, якби модель опублікувала знімок не в своїх Сторіс.





Раніше британська модель Демі Роуз опублікувала фото в білизні.

Демі Роуз позувала у звабливій чорному бюстгальтері і лосинах, які ідеально сиділи на її звабливих формах.

Білизну прекрасно підкреслила талію дівчини і її пишні груди, а жіночі - сідниці. Ефектності фото додало те, що перед зйомкою Демі зробила яскравий макіяж з акцентом на очі і зібрала волосся в кокетливу зачіску.

Нагадаємо, нова Кардаш'ян скинула все зайве і показала свої ласощі.

Як повідомляла Politeka, нова Кардаш'ян показала на камеру все, чим нагородила її природа.

Також Politeka писала, що молода копія Кім Кардаш'ян похвалилася апетитними формами.