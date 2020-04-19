Модель Демі Роуз продемонструвала свій черговий спокусливий образ
Відома модель, яку часто називають британською Кардаш'ян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і вкрай відвертими образами.
Як повідомляє Politeka.net, нове фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Демі постала на кадрі зовсім без одягу, одягнувшись лише мікроскопічний купальник.
Позувала модель у ванній кімнаті, і завдяки відображенню в дзеркалі вона дала можливість розглянути всі принади. Демі потрібно віддати належне, вона змогла ідеально продемонструвати свою видатну п'яту точку, яка досягла величезних розмірів.
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Така поза не залишила б нікого байдужим, якби модель опублікувала знімок не в своїх Сторіс.
Раніше британська модель Демі Роуз опублікувала фото в білизні.
Демі Роуз позувала у звабливій чорному бюстгальтері і лосинах, які ідеально сиділи на її звабливих формах.
Білизну прекрасно підкреслила талію дівчини і її пишні груди, а жіночі - сідниці. Ефектності фото додало те, що перед зйомкою Демі зробила яскравий макіяж з акцентом на очі і зібрала волосся в кокетливу зачіску.
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