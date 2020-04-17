Модель Демі Роуз, яку називають британської Кім Кардаш'ян, показала розкішне тіло без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Хто посміє сказати, що вона не сексуальна? Насолоджуйтеся», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Демі Роуз позує без білизни в пікантній позі на тлі заходу. Як можна помітити, інтимні місця модель вирішила прикрити руками.

Уточнимо, що шанувальники Роуз активно лайкали знімок, хоча і не коментували його.

До цього ми писали, що 25-річна британська модель Демі Роуз не побоялася позбутися одягу заради жаркого фото, порадувавши мільйони шанувальників

Зірка опублікувала свіжий знімок, а також відео в своєму мікроблозі в Instagram, вирішивши зайнятися "благодійністю".

Красуня з'явилася в традиційній манері - без краплі збентеження, засвітивши свої "безмежні озера", не надівши ліфчика. Демі позувала на ліжку в одних лише трусиках соковитого оранжевого відтінку.

Щоб вже зовсім не звести з розуму фанатів, Роуз спробувала прикрити неосяжну красу руками. Правда, розміри її бюста настільки вражаючі, що вийшло трохи кумедно.

На відео модель показала себе у "тісній" чорній майці, вскружив голову ваблячими вигинами.

Нагадаємо, спокуслива Демі Роуз затягнула неосяжні принади в мереживо.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз скинула зайву одяг і показала свої переваги: смачні ракурси.