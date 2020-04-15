Зірка показала все, що можна!

Фітнес-модель Ана Чері забула про сором і здалася перед шанувальниками у вбранні без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Щасливої вам Великодня», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позує пікантному вбранні без білизни, прикриваючи розкішні форми руками. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її прихильників.

«Господи, та вони випадуть зараз», «вогонь!», «розкішне тіло», «вау, полуничка!», «божественний вигляд», «люблю, коли ти так робиш», «красуня!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Ана Чері порадувала шанувальників і блиснула на карантині ідеальними формами у вбранні з вирізом.

«Моє обличчя, коли Бен каже мені, що сьогодні вівторок, а я думала, що це четвер, ще хтось втратив лік дням??? PS Я люблю тебе всім своїм задом», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Чері позує в штанях і крихітній кофті, з-під якої визирають розкішні форми. Крім того, з-під штанів зірки видно її нижню білизну. Це справило фурор серед її шанувальників.

«Вау, як випирають…», «фотки бомбезні», «красуня»», «це дуже гаряче», «так пристрасно», «ось це справжня краса», «на обличчі видніється екстаз», «королева домашніх нарядів», - пишуть вони.

Нагадаємо, спекотна Ана Чері без трусів влаштувала брудні танці перед камерою.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері в стрінгах без сорому показала свої апетитні місця.

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