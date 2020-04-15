Відома бразильська модель Сьюзі Кортес, яка перемогла два рази на конкурсі найкращих сідниць світу, показала нове спокусливе фото в Instagram

На фото Кортес позує в шкарпетках, купальнику і білому топі або чомусь подібному. Сьюзі стала навпочіпки і показувала свою п'яту точку. Вона ще й була вологою, оскільки швидше за все модель перед цим купалася, адже поруч можна побачити басейн. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 31 тисячу лайків і написали кілька коментарів, в яких відзначали ідеальні форми моделі, а один з користувачів зазначив, що п'ята точка "делікатес".

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На фото Сьюзі Кортес позує, сидячи на стільці у великій добре освітленій кімнаті. Міс Бум-Бум витончено вигнула спинку і поклала одну руку на сідницю, а другий піднесла до рота величезний барвистий льодяник.

Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес потрясла зовнішнім виглядом у відвертій фото.

Красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. Так, Сьюзі позувала в чорному боді, повернувшись спиною до об'єктиву.

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