Популярна модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників новим пікантним знімком, який був зроблений у ванній
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
«Леді у воді», - коротко говориться в повідомленні.
Уточчним, що на знімку Речфорд позує сидячи у ванній без білизни. Зірка прикрила найбільш пікантні місця рукою. Фото справило справжній фурор серед її шанувальників.
«Космос!», «красуня», «правильно, справа до ночі», «бомбезний фігура», «неймовірне тіло», «вау, розкішна Ебі», - пишуть вони.
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До цього ми писали, що одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебігейл Речфорд показала сногшибательные обсяги в пікантному купальнику.
Популярність Ебігейл почалася, коли дівчина завела сторінку в Instagram і почала викладати відверті фото – в купальниках, в нижній білизні, в яскравих нарядах.
Ебігейл Рэтчфорд почали запрошувати на зйомки для чоловічих журналів і модних брендів. І це не дивно – з такими даними, як у цієї дівчини, навряд чи варто займатися чимось ще. Користувачі мережі приходять в повний захват від кожного знімка пишнотілу красуні. Вони буквально засипають її коментарями: "гаряче", "обережно, вибухонебезпечна краса", "Краса нестерпна" та інше.
Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.