Популярна модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників новим пікантним знімком, який був зроблений у ванній

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Леді у воді», - коротко говориться в повідомленні.

Уточчним, що на знімку Речфорд позує сидячи у ванній без білизни. Зірка прикрила найбільш пікантні місця рукою. Фото справило справжній фурор серед її шанувальників.

«Космос!», «красуня», «правильно, справа до ночі», «бомбезний фігура», «неймовірне тіло», «вау, розкішна Ебі», - пишуть вони.

До цього ми писали, що одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебігейл Речфорд показала сногшибательные обсяги в пікантному купальнику.

Популярність Ебігейл почалася, коли дівчина завела сторінку в Instagram і почала викладати відверті фото – в купальниках, в нижній білизні, в яскравих нарядах.

Ебігейл Рэтчфорд почали запрошувати на зйомки для чоловічих журналів і модних брендів. І це не дивно – з такими даними, як у цієї дівчини, навряд чи варто займатися чимось ще. Користувачі мережі приходять в повний захват від кожного знімка пишнотілу красуні. Вони буквально засипають її коментарями: "гаряче", "обережно, вибухонебезпечна краса", "Краса нестерпна" та інше.

Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.