Відома інстадіва Олена Омович, яку в мережі називають українською Кім Кардашьян, вирішила публікувати архівні гарячі кадри поки сидить, ймовірно, вдома на картині

Як передає Politeka.net, красуня має чималий запас кадрів "з перчинкою" і цього разу опублікувала фото, де вона красується в спортивному костюмі.

Знаменита українка позувала і на підлозі, і біля стіни, і стоячи, і сидячи, а головне - без бра. Під міні, як би це дивно не звучало, толстовку з капюшоном фігуриста красуня забула одягнути білизну, що одразу помітили і зазначили її прихильники в мережі. В коментарях фани зірки пишуть, що вона неймовірна красуня, нехай і не зовсім "від природи" така, іншим вже набридла Омович з її постійними голими фото, треті запитують контакти її пластичного хірурга.

На іншому кадрі дівчина лежить на животі, розв'язавши лямки ліфчика, щоб ніщо не заважало ідеальній засмазі. Заради жаркого знімка Альона підняла телефон вгору і закарбувала себе в максмально спокусливій позі. Примітно, що при цьому вона підписала кадр "chill" - з англ. "застуда". Та й вираз обличчя красуні трохи втомлений.

Раніше ми повідомляли, Омович приголомшила неймовірно відвертим кадром - дівчина без докорів совісті, позбувшись останньої надії на цнотливість, посвітила звабливими формами, вибравши найбільш вдалий ракурс. Альону зняли знизу: від вигинів її тіла паморочиться голова.

"Та вже без трусів сфоткайся"; "всередину ще залізь з камерою..."; "Я не бачу небо, ви його закрили"; "Хочу дупу як у Альони 🥰"; "Ох, провокаторка)) зараз тут пз*ц почнеться, до ворожки не ходи 👌"; "Яке гарне серце❤️😍", - писали в комментариях.

Також ми писали, що модель показала, як відпочиває зі своїм коханим в теплих краях. На фото вони разом з молодиком лежать на піску біля кромки океану й ніжно обнімаються. При цьому соковиті форми Альони в білому бікіні викликають зорову насолоду.

Нагадаємо, що Альона Омович подратувала стиглими округлостями без білизни: «розмір вражає».

Як повідомляла Politeka, Альона Омович ледь не розірвала наряд значними формами: ідеальний вигляд.

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