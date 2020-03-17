Відома інстадіва Олена Омович, яку в мережі називають українською Кім Кардашьян, вирішила публікувати архівні гарячі кадри поки сидить, ймовірно, вдома на картині
Як передає Politeka.net, красуня має чималий запас кадрів "з перчинкою" і цього разу опублікувала фото, де вона красується в спортивному костюмі.
Знаменита українка позувала і на підлозі, і біля стіни, і стоячи, і сидячи, а головне - без бра. Під міні, як би це дивно не звучало, толстовку з капюшоном фігуриста красуня забула одягнути білизну, що одразу помітили і зазначили її прихильники в мережі. В коментарях фани зірки пишуть, що вона неймовірна красуня, нехай і не зовсім "від природи" така, іншим вже набридла Омович з її постійними голими фото, треті запитують контакти її пластичного хірурга.
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На іншому кадрі дівчина лежить на животі, розв'язавши лямки ліфчика, щоб ніщо не заважало ідеальній засмазі. Заради жаркого знімка Альона підняла телефон вгору і закарбувала себе в максмально спокусливій позі. Примітно, що при цьому вона підписала кадр "chill" - з англ. "застуда". Та й вираз обличчя красуні трохи втомлений.
Раніше ми повідомляли, Омович приголомшила неймовірно відвертим кадром - дівчина без докорів совісті, позбувшись останньої надії на цнотливість, посвітила звабливими формами, вибравши найбільш вдалий ракурс. Альону зняли знизу: від вигинів її тіла паморочиться голова.
"Та вже без трусів сфоткайся"; "всередину ще залізь з камерою..."; "Я не бачу небо, ви його закрили"; "Хочу дупу як у Альони 🥰"; "Ох, провокаторка)) зараз тут пз*ц почнеться, до ворожки не ходи 👌"; "Яке гарне серце❤️😍", - писали в комментариях.
Також ми писали, що модель показала, як відпочиває зі своїм коханим в теплих краях. На фото вони разом з молодиком лежать на піску біля кромки океану й ніжно обнімаються. При цьому соковиті форми Альони в білому бікіні викликають зорову насолоду.
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