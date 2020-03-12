Зірка показала, за що її полюбили чоловіки

Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, порадувала шанувальників новими відвертими знімками з фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку моделі в Instagram.

Так, дівчина позує під час відпочинку за кордоном без білизни, прикриваючи значні принади руками. Доповнює образ Квітко лише годинник в колір. Фото спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

«Божественний вигляд!», «ідеальне тіло!», «богиня», «виглядаєш приголомшливо», «хороша, чертовка», «як же можна бути такою красивою?», «ти єдина і найкраща!», «бомба!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель і инстадива Анастасія Квітко, яку називають в мережі російською Кардаш'ян, завдяки її завидним формам, шокувала публіку новими відвертими кадрами.

Красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим відео, на якому постала в чорному сдельном купальнику (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз). Дівчина покрутилася перед камерою, даючи можливість фанатам розгледіти її вражаючу фігуру з усіх ракурсів. Гаряча блондинка без тіні збентеження выпятила шикарні принади, від яких захоплює дух.

Шанувальник вибухнули компліментами в коментарях, поставивши за лічені години понад 300 000 "сердечок". До речі, у Квітко майже 11 мільйонів фоловерів в Instagram, і дівчина вміло використовує свою славу.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.