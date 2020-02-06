Як відомо, в Туреччині пасажирський літак викотився за межі злітної смуги і вилетів у яр, людей довелося терміново евакуювати з місця події, повідомляється про жертви в результаті НП

Про це пише Politeka з посиланням на публікації в Twitter і місцеві ЗМІ.

Літак з пасажирами врізався в огорожу в аеропорту імені Сабіхи Гекчен в Стамбулі. Постраждали 157 осіб з 177 осіб – 171 пасажир і 6 членів екіпажу, загинули троє людей.

Уточнюється, що літак здійснював внутрішній рейс зі Стамбула в Ізмір. Повітряне судно зійшло з ЗПС, після чого врізалося в огорожу і загорілося.

У мережі публікують оперативні відео, а також - на ранок четверга, 6 лютого, кадри наслідків і роботи эвакуациооных груп на місці НП. Літак, як можна побачити на фото і відео, буквально розірвало на частини.

НП сталася напередодні, в середу, 5 лютого, що розбитий літак авіакомпанії Pegasus Airlines. Офіційні представники компанії і влади з поліцією вже зробили офіційну заяву з приводу того, що сталося - відомо, що двоє людей померли в лікарні від отриманих травм на місці.

Постраждалі пасажири є громадянами Туреччини – 155 чоловік, інші – громадяни США, Ізраїлю, Киргизстану, Китаю, Іраку, Швеції, Туркменістану та Сирії.

Людей діставали з розірваного літака, затиснутих між кріслами і повредившимися конструкціями літака - всюди було чути плач, жахливі крики, люди приголомшені тим, що сталося.