Красиво привітати зі святом можна навіть по SMS

Старий Новий рік став для українців дуже унікальним і своєрідним святом, яке обросло безліччю традицій. Так, в ніч з 13 на 14 січня люди збираються за святковим столом, вітають один одного, дарують подарунки. Додатково в цей Щедрий вечір відзначають день Меланки.

Традиція відзначати два «Нових роки» з'явилася через заміну системи літочислення в кінці XVI століття зі старої Юліанської на нову Григоріанську, більш точну. Так, розрив на сьогоднішній день між двома часовими течіями становить 13 днів. Після 2100 року різниця збільшиться до 14 днів.

Незважаючи ні на що, неофіційне свято «за старим звичаєм» дійшло до нас крізь століття і заслуговує особливої уваги, тим більше, що воно підкріплене староукраїнською традицією водити Меланку, щедрувати, посівати, гадати.

Привітання зі Старим Новим роком через SMS

Система коротких повідомлень вже багато років дозволяє людям дистанційно спілкуватися, вітати один одного. В СМС можна відправити як вірш, так і прозу, головне, щоб меседж був максимально коротким і ємним. Головною перевагою таких привітань є універсальність і незалежність від мережі Інтернет, можливість привітати відразу всіх друзів і знайомих.

Приклад традиційної прози в СМС на Старий Новий рік.

«Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай це незвичайне свято принесе у твоє життя лише тепло, любов, щастя і достаток! Бажаю, щоб «Старий» прибрав всі хвороби і нещастя, а «Новий» приніс радість і посмішки» .

СМС-віршик також вітається.

Лиш у нас таке є свято,

Щоб Старий Новий рік стрічати.

Тож будь у двічі щасливіший,

Найбагатший, здоровіший.

Щастя щоб на цілий вік,

Радості в наступний рік.

Щоб лиш посмішки лунали,

Діти Дід Мороза чекали.

Прикольні короткі привітання також популярні.

«Якщо ти пропустив свята або недостатньо погуляв, не хвилюйся і Старим Новим роком насолодись. Це чудова традиція, за допомогою якої можна наздогнати упущене і все ж пірнути обличчям в салат. Бажаю тобі, щоб це додаткове свято принесло тільки добро: тепло, любов і щастя!»

Якщо приколи в прозі не подобаються, можна підібрати і віршик.

Старий Новий рік прийде,

І з собою забере,

Всі невдачі та незгоди,

І хвороби і турботи.

Принесе лиш щастя в дім,

Ви не переймайтесь в тім,

Свято це для особливих,

І красивих, не лінивих.

Що ж, такі ви справді є,

Щастя вас всіх об'єднує.

Гарні поздоровлення в прозі

Найпростіший і найуніверсальніший спосіб привітати людину або групу друзів зі святом — зачитати або відправити їм прозу. Її можна оперативно написати самостійно або знайти відповідний текст в Інтернеті. Головне, що ніхто і не подумає, що вона була запозичена у глобальній мережі.

«Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю, щоб його дух був до тебе прихильний і допомагав у всіх починаннях. Нехай у новому році тебе супроводжують янголи небес, захищають від бід і негараздів. Будь щасливий, терплячий, здоровий, бадьорий і завжди посміхайся!»

Побажання для дітей в прозі повинні бути представлені зовсім в іншому форматі. Тут необхідно додати трохи казки.

«До дітей у Старий Новий рік, прилітає невидимий чарівник. Він збирає побажання і дарує подарунки. Нехай він почує нас, принесе лише щастя і багато смакоти на кожен день».

Привітання дорослим потрібно підточувати відповідно до особливостей конкретного індивіда, а також категорії, в яку він входить (колега, друг, член сім'ї, чоловік/жінка). Ось приклад поздоровлення чоловікові другу.

«Мої побажання на Старий Новий рік нічим не відрізняються від тих, які ти вже чув раніше — шаленого успіху, стабільності, міцного здоров'я. Нехай капітал зростає в геометричній прогресії, а в будинку завжди буде затишок і посмішки!»

Побажання співробітникам мають бути стриманими, більш суворими, але не менш красивими і вражаючими.

«Старий Новий рік — чудовий привід зібратися в неформальній обстановці і побажати один одному все, чого душа бажає. Я ж хочу сказати: нехай любов в серці направляє вас на вірні рішення, а інтуїція ніколи не підводить. Побільше вам натхнення, щоб муза не полишала, а робота була не в тяжбу, а в кайф!»

Оригінальні привітання

Якщо є бажання незвично привітати друзів і близьких зі Старим Новим роком, можна задіяти щедрівки, посівальні пісні, нестандартні віршики і жартівливу прозу. Так, у звичайному СМС повідомленні можна відправити такий віршик:

Заставив Старий Новий рік щедрувати,

Духи сказали щоб я не барився.

Просив солодощі дарувати,

І щоб з проблемами я не мирився.

Щоб завжди боровся,

Але на біду не напоровся.

Вітаю тебе, і бажаю того ж,

Мерщій в Новий рік, тернисту й цікаву подорож.

Якщо є можливість привітати людину за допомогою месенджера, варто підібрати до тексту красиву картинку і музичний супровід. Можна також відправити вітальне відео, записане самостійно або знайдене на просторах Інтернету.

Проза друзям завжди повинна бути чимось розбавлена. Навіть якщо це СМС, краще всього ще й зателефонувати. Батькам і членам родини краще всього дарувати подарунки і привітання безпосередньо. Знайомим можна розіслати універсальний меседж.

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