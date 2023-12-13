



Об этом пишет сайт Постоянные клиенты газовых заправок "Газ Актив" Дмитрия Бузаджи даже не подозревают, что газ, который наполняет баллоны их авто поставляется прямиком из РФ.Об этом пишет сайт Акценты

Ведь поставщиком газа для сети заправок "Газ Актив" выступает русское ООО “Райнстон Трейдинг”, собственниками которого выступают бизнесмены граждане РФ: Максим Дехтяр и Николай Ольшанский.

Сеть АГЗП «Газ Актив» насчитывает около 40 объектов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Согласно данных госреестров владельцем сети является одесский предприниматель молдавского происхождения Дмитрий Бузаджи. Директором числится Владимир Глуган. Бизнесмену также принадлежит компания «Энергоимпекс», занимающаяся оптовой закупкой и реализацией нефтепродуктов и газа.

Напоминаем, в 2021 году сотрудники ГУ Государственной налоговой службы (ГНС) и управления стратегических расследований (УСР) департамента стратегических расследований Нацполиции в Одесской области установили работу 11 АГЗС без наличия лицензии на розничную торговлю топливом. Всего по результатам проведенных общих мероприятий к субъекту хозяйствования применены 2,8 млн штрафных санкций. Тем не менее, сеть нелегальных АГЗС продолжает свою работу в регионе, а гражданин Молдовы Дмитрий Бузаджи нашел новых покровителей с числа одесских правоохранителей, чтобы не платить налоги и иметь возможность далее продавать газ из РФ на одесских заправках.







Стоит отметить, что Дмитрий Бузаджи владеет множеством компаний, а в его фирме ООО «Энергоимпекс» ранее проводились массовые обыски с привлечением структур СБУ.

Кроме неуплаты налогов и продажи газа из РФ, компании Дмитрия Бузаджи очень часто берут кредиты у контрагентов, которые не спешат отдавать, а деньги выводятся в Молдову, по фиктивным контрактам.

Напомним, ранее ряд украинских предпринимателей уже столкнулись с мошенническими действиями молдавских хозяев сети газовых заправок “Газ Актив” Дмитрия Бузаджи и за взысканием долгов вынуждены были обращаться в суды.