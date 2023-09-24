Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить салат с запеченным мясом и овощами.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие игредиенты:

200 г кабачков

200 г баклажанов

200 г сладкого перца

25 мл растительного масла

10 г горчицы

500 г сырого филе куриного бедра (250 г отварного)

50 мл оливкового масла

10 г соевого соуса

соль по вкусу

2-3 веточки петрушки

Овощи хорошо моем и высушиваем полотенцем. Перец чистим от семян и плодоножки. Кабачки, баклажаны и перец нарезаем, выкладываем в форму для запекания, солим по вкусу, поливаем растительным маслом и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут.

Мясо "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко смазывает горчицей и дает ему помариноваться 25 минут, затем выкладывает на смазанный растительным маслом противень и ставит запекаться в духовку на 18 минут при температуре 180 градусов. Даем готовому мясу немного остыть и нарезаем его на кусочки.

Чтобы приготовить заправку "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко просто смешивает 50 мл оливкового масла с соевым соусом.

В салатницу победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко выкладывает уже немного остывшие овощи, кусочки запеченной курицы, поливает все заправкой, посыпает нарезанной зеленью петрушки и перемешивает — и салат готов, можно смаковать.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингредиентов, который готовят в Греции.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.

Также Politeka писала, что"Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.