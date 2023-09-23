Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить пельмени с куриным фаршем.
Для заварного теста (на 30 пельменей в зависимости от размера) нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 г муки (+для подпила)
- 250 мл горячей воды
- 3 ст. л растительного масла
- ½ ч. л. соли
Для начинки "Мастер Шеф" Клопотенко берет:
- 500 г куриного фарша
- 50 мл холодной воды
- 10 веточек петрушки
- ½ ч. л семян фенхеля
- соль и перец по вкусу
+ сливочное масло, сметана или уксус для подачи
В большой миске "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко смешивает муку с растительным маслом и солью. Затем добавляет горячую воду, перемешивает сначала ложкой, а затем продолжает вымешивать тесто руками. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и оставляем при комнатной температуре.
Для начинки смешиваем в миске куриный фарш, измельченные листочки петрушки, семена фенхеля, добавляем соль с перцем, а также холодную воду. Тщательно перемешиваем фарш и немного отбиваем его об дно миски.
Далее "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет половину теста и на подпыленной мукой рабочей поверхности раскатывает его в тонкий пласт толщиной около 2 мм.
"Стаканом, бокалом для вина или небольшим кулинарным кольцом выжимайте кружочки из теста. Я люблю небольшие пельмени, поэтому пользовался кольцом с диаметром примерно 5-6 см. В каждый кружочек теста вкладывайте по 1 ч. л. начинки", - объяснил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.
Формируем пельмени и выкладываем на подпиленную мукой поверхность. Затем так же повторяем все со второй половиной теста.
Варим пельмени в подсоленной кипящей воде до готовности фарша примерно 5 минут. Готовые пельмени можно заправить сметаной, уксусом или сливочным маслом, а также посыпать черным перцем.
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