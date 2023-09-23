Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить пельмени с куриным фаршем.

Для заварного теста (на 30 пельменей в зависимости от размера) нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г муки (+для подпила)

250 мл горячей воды

3 ст. л растительного масла

½ ч. л. соли

Для начинки "Мастер Шеф" Клопотенко берет:

500 г куриного фарша

50 мл холодной воды

10 веточек петрушки

½ ч. л семян фенхеля

соль и перец по вкусу

+ сливочное масло, сметана или уксус для подачи

В большой миске "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко смешивает муку с растительным маслом и солью. Затем добавляет горячую воду, перемешивает сначала ложкой, а затем продолжает вымешивать тесто руками. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и оставляем при комнатной температуре.

Для начинки смешиваем в миске куриный фарш, измельченные листочки петрушки, семена фенхеля, добавляем соль с перцем, а также холодную воду. Тщательно перемешиваем фарш и немного отбиваем его об дно миски.

Далее "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет половину теста и на подпыленной мукой рабочей поверхности раскатывает его в тонкий пласт толщиной около 2 мм.

"Стаканом, бокалом для вина или небольшим кулинарным кольцом выжимайте кружочки из теста. Я люблю небольшие пельмени, поэтому пользовался кольцом с диаметром примерно 5-6 см. В каждый кружочек теста вкладывайте по 1 ч. л. начинки", - объяснил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

Формируем пельмени и выкладываем на подпиленную мукой поверхность. Затем так же повторяем все со второй половиной теста.

Варим пельмени в подсоленной кипящей воде до готовности фарша примерно 5 минут. Готовые пельмени можно заправить сметаной, уксусом или сливочным маслом, а также посыпать черным перцем.

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