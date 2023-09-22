Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом доступной закуски, которая будет смаковать и теплой, и холодной.

Победитель шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусные и хрустящие гренки с чесноком, которые станут отличным дополнением к борщу или самостоятельной закуской.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

1 буханка черного хлеба (400 г)

3 зубчика чеснока

5 веточек тимьяна (или 1/3 ч. л. сушеного)

100 г сала

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует использовать бородинский хлеб, но с любым другим черным тоже будет очень вкусно. Удобнее брать сразу нарезной.

Сало нарезаем небольшими кубиками, выкладываем на сухую сковороду и поджариваем на среднем огне до золотистого оттенка, периодически помешивая.

Зубчики чеснока "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко давит лезвием ножа и также отправляет на сковороду к салу.

"Оборвите с 5 веточек тимьяна листья и тоже отправьте в сковородку. Продолжайте готовить и насыщать сало вкусами и ароматами специй", - объясняет "Мастер Шеф" Клопотенко.

Хлеб нарезаем сначала поперечными кусками толщиной 1 см, а затем брусочками шириной 1 см. Отправляем кусочки хлеба на сковороду к салу, вобравшему в себя ароматы чеснока и чабреца, и обжариваем на среднем огне со всех сторон до образования хрустящей корочки.

Подавать чесночные гренки можно как теплыми, так и холодными – будет одинаково вкусно.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингредиентов, который готовят в Греции.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.