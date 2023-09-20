Россия не может вернуть свои корабли, которые базируются на военно-морской базе в Сирии.

Таким образом рашисты не могут увеличить количество носителей ракет «Калибр» в Черном море, которыми обстреливает территорию Украины.

Об этом напомнил полковник запаса, украинский военный эксперт Олег Жданов, пишет Politeka.net.

По словам Жданова, с момента массированного вторжения рашистской федерации в Украину Турция закрыла Босфор для военных кораблей России.

«Как бы там Эрдоган не вел себя в отношении Путина, как бы не строил отношения России и Турции, сегодня проход военных кораблей России через Босфор закрыт. В обоих направлениях. Нельзя выйти рашистским кораблям, нельзя зайти.

Кстати, сейчас порядка пяти носителей, по-моему, ракет «Калибр» находятся в Средиземном море в составе рашистской корабельной группировки, которая базируется на военно-морской базе в Сирии», - отметил Жданов.

По словам военного эксперта, Турция ни в коем случае не разрешит стрелять через свою территорию «Калибрами» - россия даже не может на это надеяться. Завести свои корабли из Сирии в Черное море Россия тоже не может.

«Турция запретила проход военных кораблей эрефии через Босфор и Дарданеллы… Если же Россия захочет нарушить этот запрет, при приближении военных кораблей к проливу Босфор, береговая охрана Турции их предупредит – после устного предупреждения будет открыт предупредительный огонь.

Далее открытие огня на поражение. Если конфронтация будет возрастать, то в работу на усиление береговой охраны подключаются военно-морские силы Турции. То есть, вплоть до применения силы», - пояснил Жданов механизм в случае нарушения запрета.

Олег Жданов подчеркнул, что у Турции есть право ограничивать проход военных кораблей.

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