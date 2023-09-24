Звезда шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал , как приготовить легкий куриный суп с вермишелью.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие игредиенты:

2 куриных бедра

3 горошины черного перца

1 лавровый лист

200 г цуккини или кабачков (молодежи)

150 г томатов чери (можно заменить обычными)

1 сладкий перец

100 г макарон (тонкая вермишель)

3 веточки укропа

соль и перец по вкусу

Куриное бедро победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко промывает, срезает лишний жир и складывает в кастрюлю.

Заливаем мясо 1,5 л воды, добавляем перец горошком, лавровый лист и ставим на средний огонь. Доводим до кипения и варим до готовности 20 минут.

Тем временем нужно подготовить овощи. Цуккини или кабачок "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко нарезает кубиком. Из сладкого перца удаляем плодоножку и семена и тоже нарезаем кубиком. Томаты черри разрезаем по желанию на две или четыре части.

Снимаем бульон с огня, вынимаем из него отварные окорочка и пряности. Мясо обдираем с костей, по желанию нарезаем на куски и отправляем обратно в кастрюлю с бульоном.

Далее "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко ставит бульон с мясом на средний огонь, добавляет вермишель, а через минуту порезанные цуккини, перец и томаты.

Добавляем соль, перец, варим еще две минуты и снимаем с огня. Подавать суп лучше с измельченной зеленью укропа.

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