Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить запеканку из макарон с соусом болоньезе.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие игредиенты:

200 г пасты фузилли (или любой другой)

2 ст. л. подсолнечного масла

1 луковица

1 морковь

2 см корня имбиря

2 зубчика чеснока

1/2 шт. перца чили

500 г фарша (ассорти)

1/2 стакана консервированных томатов пелати (или 1,5 ст. л. томатной пасты)

щепотка смеси перцев

2 веточки тимьяна (или сухая приправа)

150 г твердого сыра

3 веточки базилика

1 ч. л. соли

Лук "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко мелко нарезает, а морковь натирает на крупной терке. На разогретой сковороде с 1 столовой ложкой растительного масла подрумяниваем лук, а затем добавляем морковь и жарим на среднем огне несколько минут.

Корень имбиря чистим, нарезаем кружочками, а затем измельчаем. Перец чили чистим от семян и тоже мелко сечем. Чеснок также измельчаем ножом.

В сковороду к луку с морковью "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет измельченные корень имбиря, чили и чеснок, а затем и фарш. Обжариваем все вместе, постоянно помешивая, пока фарш не потемнеет.

Далее добавляем томаты в собственном соке или томатую пасту, разведенную небольшим количеством воды. Тушим болоньезе, чтобы вода несколько испарилась и соус загустел, добавляем соль и перец.

Пасту варим в подсоленной воде с 1 ст.л. растительного масла до состояния альденте (на 1 минуту меньше указанного на упаковке).

В миске "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко смешивает отварную пасту и соус болоньезе, посыпает тимьяном и выкладывает эту смесь в форму для запекания.

Равномерно посыпаем запеканку тертым сыром и отправляем в духовку, разогретую до 185 градусов, на 10 минут, чтобы сыр расплавился. При подаче запеканку можно украсить листиками базилика.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингредиентов, который готовят в Греции.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.

Также Politeka писала, что"Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.