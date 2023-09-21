Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить запеканку из макарон с соусом болоньезе.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие игредиенты:
- 200 г пасты фузилли (или любой другой)
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 см корня имбиря
- 2 зубчика чеснока
- 1/2 шт. перца чили
- 500 г фарша (ассорти)
- 1/2 стакана консервированных томатов пелати (или 1,5 ст. л. томатной пасты)
- щепотка смеси перцев
- 2 веточки тимьяна (или сухая приправа)
- 150 г твердого сыра
- 3 веточки базилика
- 1 ч. л. соли
Лук "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко мелко нарезает, а морковь натирает на крупной терке. На разогретой сковороде с 1 столовой ложкой растительного масла подрумяниваем лук, а затем добавляем морковь и жарим на среднем огне несколько минут.
Корень имбиря чистим, нарезаем кружочками, а затем измельчаем. Перец чили чистим от семян и тоже мелко сечем. Чеснок также измельчаем ножом.
В сковороду к луку с морковью "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет измельченные корень имбиря, чили и чеснок, а затем и фарш. Обжариваем все вместе, постоянно помешивая, пока фарш не потемнеет.
Далее добавляем томаты в собственном соке или томатую пасту, разведенную небольшим количеством воды. Тушим болоньезе, чтобы вода несколько испарилась и соус загустел, добавляем соль и перец.
Пасту варим в подсоленной воде с 1 ст.л. растительного масла до состояния альденте (на 1 минуту меньше указанного на упаковке).
В миске "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко смешивает отварную пасту и соус болоньезе, посыпает тимьяном и выкладывает эту смесь в форму для запекания.
Равномерно посыпаем запеканку тертым сыром и отправляем в духовку, разогретую до 185 градусов, на 10 минут, чтобы сыр расплавился. При подаче запеканку можно украсить листиками базилика.
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