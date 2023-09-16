Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусную запеканку из кабачков и картофеля, которая станет отличным гарниром.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

  • 2 небольших кабачки
  • 3 большие картофелины
  • ½ ч.л. соли
  • ½ ч.л. прованских трав
  • 50 г сливочного масла 82,5% +20 г для смазывания формы
  • 185 г твердого сыра
  • также можно использовать сухой орегано, чабрец или розмарин

рецепт, "Мастер Шеф"

Картофель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко чистит и нарезает кружками толщиной 3-4 мм. Кабачок моем и нарезаем кружочками толщиной 1 см. Так овощи приготовятся одновременно.

Далее берем керамическую форму для запекания (размером примерно 28×24 см) и смазываем ее 20 г сливочного масла.

Евгений Клопотенко

Порезанные овощи победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко выкладывает в форму для запекания, чередуя кружочки картофеля и кабачков, солит, а сверху выкладывает кусочки кусочка сливочного масла (примерно 50 г).

Притрушиваем блюдо смесью прованских трав или другими специями по вашему вкусу, накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Затем "Мастер Шеф" Клопотенко достает форму с духовки, снимает фольгу и равномерно посыпает запеканку тертым сыром, и ставит запекаться еще 15 минут. Подавать запеканку нужно теплой.

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