Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить гречаники с томатным соусом.

Для приготовления гречаников "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

  • 300 г куриного фарша
  • 125 г гречки
  • 50 г жира
  • 250 мл воды
  • 2 яйца
  • 1/3 ч. л. молотого черного перца
  • 3-4 ст. л. манки (для панировки)
  • 3-4 ст. л. подсолнечного масла
  • 1/2 ч. л. соли

Для томатного соуса берем:

  • 2-3 ст. л. томатной пасты
  • 200 мл воды
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1/2 стручка горького перца
  • 1 яблоко
  • 1 ч. л. растворимого кофе
  • щепотка сахара
  • щепотка соли

рецепт, "Мастер Шеф"

В сотейник "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко всыпает 125 г гречки, заливает ее 250 мл воды, добавляет щепотку соли и варит на среднем огне 15 минут после закипания. Даем гречке остыть.

Сало мелко нарезаем, выкладываем в миску. Добавляем куриный фарш, отварную гречку и яйца, солим и перчим, хорошо перемешиваем ложкой или руками.

Формируем из этого фарша немалые котлетки, панируем их в манке со всех сторон. Выкладываем гречаники на противень, застеленный пергаментом и смазанный подсолнечным маслом, и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут.

Евгений Клопотенко

Чтобы приготовить томатный соус, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко натирает яблоко на крупной терке, перекладывает в глубокую сковороду вместе с томатной пастой и водой. Далее добавляем выжатый чеснок, нарезанный тонкими слайсами горький перец, по щепотке соли и сахара.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко тушит соус на небольшом огне 2-3 минуты, а затем добавляет 1 ч. л. растворимого кофе, перемешивает и дает еще немного потушиться.

Готовые гречаники поливаем соусом и можно смаковать.

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