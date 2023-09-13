Победитель "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить ленивые вареники с картофелем.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

500 г картофеля

8 ст. л. муки (+ для подпила)

1 яйцо

2 средние луковицы

2 ст. л. растительного масла

50 г сливочного масла

соль и перец по вкусу

Картофель чистим, нарезаем произвольными кусочками, заливаем водой, подсаливаем и варим до готовности (около 25 минут после закипания). Готовый картофель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко процеживает, выкладывает в миску и растирает толкушкой до однородности (можно использовать блендер).

Лук нарезаем кубиками. В сковороду наливаем растительное масло и выкладываем сливочное масло, даем ему немного растаять, всыпаем лук, подсаливаем его и обжариваем на среднем огне до золотистости, постоянно помешивая.

В картофельное пюре победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет яйцо, жареный лук, муку, соль, перец по вкусу и хорошо все перемешивает.

На подпыленной мукой рабочей поверхности формируем из картофельного теста два жгутика и нарезаем его на кусочки.

Варить картофельные ленивые вареники нужно в подсоленной кипящей воде в течение нескольких минут, пока не всплывут. Подавать блюдо "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует горячим, вместе со сметаной, шкварками или поджаренным лучком.

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