Победитель шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальные котлеты из куриного фарша.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

  • 500 г куриного фарша из филе бедра
  • 50 г сала
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 репчатый лук
  • 3 кусочка белого хлеба
  • 100 мл молока 2,5%
  • соль и перец по вкусу
  • 3-4 ст. л. подсолнечного масла для жарки

рецепт, "Мастер Шеф"

Хлеб "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко замачивает в молоке на 7-8 минут.

Сало нарезаем произвольными кусками, лук чистим и разрезаем на четыре части. Сало вместе с луком и зубчиком чеснока перебиваем в блендере (или пропускаем через мясорубку), затем добавляем хорошо отжатые кусочки хлеба, яйцо и снова перебиваем массу блендером.

Выкладываем полученную овощно-хлебную смесь в глубокую тарелку или миску, добавляем куриный фарш из филе бедра, соль и перец по вкусу, хорошо вымешиваем и отбиваем.

"У меня получилась общая масса котлетного фарша - 700 г. Разделите фарш на одинаковые порции и сформируйте хорошие круглые котлеты. У меня получилось 7 штук по 100 г", - объяснил победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко

На разогретую сковороду с добавлением 3-4 ст. л. подсолнечного масла "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко выкладывает по 4 котлеты и жарит их на среднем огне. Котлеты пускают сок, и если положить больше штук на сковороду, то они будут тушиться и останутся без румяной корочки.

Выкладываем обжаренные котлеты на тарелку, но когда дожарите последнюю партию, то не снимайте – теперь выкладываем на сковороду все обжаренные котлеты, выключаем огонь, накрываем сковороду крышкой и оставляем на 10 минут, чтобы они пропарились.

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