Победитель шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальные котлеты из куриного фарша.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- 500 г куриного фарша из филе бедра
- 50 г сала
- 1 зубчик чеснока
- 1 репчатый лук
- 3 кусочка белого хлеба
- 100 мл молока 2,5%
- соль и перец по вкусу
- 3-4 ст. л. подсолнечного масла для жарки
Хлеб "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко замачивает в молоке на 7-8 минут.
Сало нарезаем произвольными кусками, лук чистим и разрезаем на четыре части. Сало вместе с луком и зубчиком чеснока перебиваем в блендере (или пропускаем через мясорубку), затем добавляем хорошо отжатые кусочки хлеба, яйцо и снова перебиваем массу блендером.
Выкладываем полученную овощно-хлебную смесь в глубокую тарелку или миску, добавляем куриный фарш из филе бедра, соль и перец по вкусу, хорошо вымешиваем и отбиваем.
"У меня получилась общая масса котлетного фарша - 700 г. Разделите фарш на одинаковые порции и сформируйте хорошие круглые котлеты. У меня получилось 7 штук по 100 г", - объяснил победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.
На разогретую сковороду с добавлением 3-4 ст. л. подсолнечного масла "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко выкладывает по 4 котлеты и жарит их на среднем огне. Котлеты пускают сок, и если положить больше штук на сковороду, то они будут тушиться и останутся без румяной корочки.
Выкладываем обжаренные котлеты на тарелку, но когда дожарите последнюю партию, то не снимайте – теперь выкладываем на сковороду все обжаренные котлеты, выключаем огонь, накрываем сковороду крышкой и оставляем на 10 минут, чтобы они пропарились.
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