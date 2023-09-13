Победитель шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальные котлеты из куриного фарша.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

500 г куриного фарша из филе бедра

50 г сала

1 зубчик чеснока

1 репчатый лук

3 кусочка белого хлеба

100 мл молока 2,5%

соль и перец по вкусу

3-4 ст. л. подсолнечного масла для жарки

Хлеб "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко замачивает в молоке на 7-8 минут.

Сало нарезаем произвольными кусками, лук чистим и разрезаем на четыре части. Сало вместе с луком и зубчиком чеснока перебиваем в блендере (или пропускаем через мясорубку), затем добавляем хорошо отжатые кусочки хлеба, яйцо и снова перебиваем массу блендером.

Выкладываем полученную овощно-хлебную смесь в глубокую тарелку или миску, добавляем куриный фарш из филе бедра, соль и перец по вкусу, хорошо вымешиваем и отбиваем.

"У меня получилась общая масса котлетного фарша - 700 г. Разделите фарш на одинаковые порции и сформируйте хорошие круглые котлеты. У меня получилось 7 штук по 100 г", - объяснил победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

На разогретую сковороду с добавлением 3-4 ст. л. подсолнечного масла "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко выкладывает по 4 котлеты и жарит их на среднем огне. Котлеты пускают сок, и если положить больше штук на сковороду, то они будут тушиться и останутся без румяной корочки.

Выкладываем обжаренные котлеты на тарелку, но когда дожарите последнюю партию, то не снимайте – теперь выкладываем на сковороду все обжаренные котлеты, выключаем огонь, накрываем сковороду крышкой и оставляем на 10 минут, чтобы они пропарились.

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