Звезда проекту "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить морковные котлеты с йогуртовым соусом.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

500-600 г моркови

репчатый лук - 1 шт.

250 г манки (+ 50 г для панировки)

1 яйцо

½ ч. л. молотого кориандра

соль и перец по вкусу

50 мл подсолнечного масла для жарки

Для йогуртового соуса нам понадобятся:

200 мл густого йогурта

1 зубчик чеснока

5 веточек укропа

соль и перец по вкусу

Морковь победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко моет, складывает в кастрюлю и варит до готовности — на это уйдет около 30 мин. Отварную морковь выкладываем на тарелку, чтобы остыла, а затем чистим.

Лук нарезаем кубиком и обжариваем на разогретой сковороде с 2 ст.л. подсолнечного масла – до прозрачности и мягкости. Также даем ему остыть.

Охлажденные морковь и лук вместе с яйцом перебиваем блендером до однородности. Выкладываем эту массу в мисочку, добавляем манку, молотый кориандр, солим и перчим. Эту смесь "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует поставить в холодильник на 30-50 минут, чтобы манка впитала жидкость.

Делим морковную массу на порции, формируем овальные котлетки и обваливаем их в манке. Жарим котлеты на разогретой сковороде с подсолнечным маслом на среднем огне, с обеих сторон до румяной корочки, а затем выкладываем на бумажное полотенце.

Чтобы приготовить соус, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко смешивает в мисочке густой йогурт, измельченный укроп, раздавленный или мелко нарезанный чеснок, соль и перец по вкусу. Подаем его вместе с морковными котлетами.

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