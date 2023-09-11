Звезда проекту "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить морковные котлеты с йогуртовым соусом.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- 500-600 г моркови
- репчатый лук - 1 шт.
- 250 г манки (+ 50 г для панировки)
- 1 яйцо
- ½ ч. л. молотого кориандра
- соль и перец по вкусу
- 50 мл подсолнечного масла для жарки
Для йогуртового соуса нам понадобятся:
- 200 мл густого йогурта
- 1 зубчик чеснока
- 5 веточек укропа
- соль и перец по вкусу
Морковь победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко моет, складывает в кастрюлю и варит до готовности — на это уйдет около 30 мин. Отварную морковь выкладываем на тарелку, чтобы остыла, а затем чистим.
Лук нарезаем кубиком и обжариваем на разогретой сковороде с 2 ст.л. подсолнечного масла – до прозрачности и мягкости. Также даем ему остыть.
Охлажденные морковь и лук вместе с яйцом перебиваем блендером до однородности. Выкладываем эту массу в мисочку, добавляем манку, молотый кориандр, солим и перчим. Эту смесь "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует поставить в холодильник на 30-50 минут, чтобы манка впитала жидкость.
Делим морковную массу на порции, формируем овальные котлетки и обваливаем их в манке. Жарим котлеты на разогретой сковороде с подсолнечным маслом на среднем огне, с обеих сторон до румяной корочки, а затем выкладываем на бумажное полотенце.
Чтобы приготовить соус, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко смешивает в мисочке густой йогурт, измельченный укроп, раздавленный или мелко нарезанный чеснок, соль и перец по вкусу. Подаем его вместе с морковными котлетами.
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