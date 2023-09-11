Звезда проекту "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить классическое тонкое тесто на пиццу, как в Италии.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- 200 мл теплой воды
- 10 г прессованных дрожжей
- 1/2 ч.л. сахара
- 400 г муки
- щепотку соли
- 1 ст.л. оливкового масла
Нагреваем воду до 36 градусов, чтобы активировать в ней дрожжи — потому что в холодной они не активируются, а в горячей умрут.
"Если у вас нет термометра, температуру можно определить, капнув воду на тыльную сторону ладони. Она должна быть комфортной", - объяснил победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.
Растворяем в теплой воде дрожжи и сахар. После этого добавляем к смеси щепотку соли, постепенно всыпаем просеянную муку, размешивая тесто с помощью силиконовой лопатки. Добавляем оливковое и замешиваем тесто.
Далее "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко перекладывает тесто на притрушенную мукой рабочую поверхность и продолжает замешивать тесто, при необходимости припыливая еще муки. Готовое тесто не должно липнуть к рукам, но и не должно быть слишком забитым лишней мукой.
Перекладываем тесто в большую миску, чтобы ему было куда подниматься, накрываем полотенцем и ставим на час в теплое место. Если теплого места нет, то "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предлагает открыть духовку, поставить тесто на ее дверцу или рядом и включить ее на невысокие градусы, чтобы обеспечить легкий поток теплого воздуха.
Тесто готово – можно переходить к приготовлению пиццы с любой начинкой.
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