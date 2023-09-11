Звезда проекту "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить классическое тонкое тесто на пиццу, как в Италии.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

200 мл теплой воды

10 г прессованных дрожжей

1/2 ч.л. сахара

400 г муки

щепотку соли

1 ст.л. оливкового масла

Нагреваем воду до 36 градусов, чтобы активировать в ней дрожжи — потому что в холодной они не активируются, а в горячей умрут.

"Если у вас нет термометра, температуру можно определить, капнув воду на тыльную сторону ладони. Она должна быть комфортной", - объяснил победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

Растворяем в теплой воде дрожжи и сахар. После этого добавляем к смеси щепотку соли, постепенно всыпаем просеянную муку, размешивая тесто с помощью силиконовой лопатки. Добавляем оливковое и замешиваем тесто.

Далее "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко перекладывает тесто на притрушенную мукой рабочую поверхность и продолжает замешивать тесто, при необходимости припыливая еще муки. Готовое тесто не должно липнуть к рукам, но и не должно быть слишком забитым лишней мукой.

Перекладываем тесто в большую миску, чтобы ему было куда подниматься, накрываем полотенцем и ставим на час в теплое место. Если теплого места нет, то "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предлагает открыть духовку, поставить тесто на ее дверцу или рядом и включить ее на невысокие градусы, чтобы обеспечить легкий поток теплого воздуха.

Тесто готово – можно переходить к приготовлению пиццы с любой начинкой.

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