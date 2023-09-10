Победитель "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился рецептом блюда, в котором идеально сочетаются картофель и грибы.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить картофельные зразы с грибами.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

500 г картофеля

400 г шампиньонов

1 средняя луковица

5 ст.л. растительного масла

⅓ ч.л. соли для теста + ⅓ ч.л. для начинки

⅓ ч.л. перца

2 яйца

3 ст.л. муки + 3 ст.л. для подпила

сметана для подачи

Картофель победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко хорошо вымывает и отваривает прямо в кожуре до готовности (примерно 20 минут). Воду сливаем, а картофель оставляем охлаждаться. Тем временем нарезаем шампиньоны и лук небольшими кусочками.

На разогретой сковороде с 2 ст.л. растительного масла обжариваем шампиньоны 2 минуты, добавляем лук и жарим еще 3-4 минуты до готовности, добавляем соль и перец.

Когда картофель остынет, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко пропускает его через мясорубку, добавляет яйца, муку, соль и замешивает однородное тесто.

Подпиливаем рабочую поверхность и руки мукой. Тесто делим на 5-6 частей и формируем зразы, выкладывая в них по 2 ч.л. начинки.

На разогретой сковороде с 3 ст.л. растительного масла "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко обжаривает зразы по 3 минуты с обеих сторон, а затем складывает их на противень, застеленный пергаментом, и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Подавать зразы звезда "Мастер Шеф" Клопотенко советует со сметаной или другим соусом, можно посыпать их измельченной зеленью.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингредиентов, который готовят в Греции.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.

Также Politeka писала, что"Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.