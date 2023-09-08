Звезда шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкуснейшую пасту с курицей, которая станет идеальным обедом или ужином на каждый день.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

200 г спагетти

200 г куриного филе

200 г томатов пелати или свежих томатов

1 зубчик чеснока

10 листиков базилика

40 г пармезана

1 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. белого вина

1 ч. л. сахара

соль и перец по вкусу

Бросаем спагетти в кипящую подсоленную воду и варим до состояния аль денте. "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко объяснил, что идеальной пропорцией для отваривания пасты на 100 г макарон является 1 литр воды и 10 г соли. После приготовления воду оставляем в кастрюле, не сливаем.

Куриное филе победитель "Мастер Шеф" Клопотенко нарезает слайсами, пока паста варится. На сковороде разогреваем 1 ст. л. оливкового масла и добавляем измельченный зубчик чеснока для аромата. Выкладываем на сковороду кусочки курицы, солим, перчим и обжариваем до золотистого цвета (примерно 5 минут).

Тем временем перебиваем помидоры вместе с сахаром в блендере до однородности. Пармезан натираем на мелкой терке.

Добавляем на сковороду к курице белое вино и выпариваем его 30-40 секунд, затем добавляем перебитые томаты, мелко нарубленный базилик и все хорошо перемешиваем.

Далее "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко выкладывает в сковороду спагетти, перемешивает, добавляет половину тертого пармезана и несколько столовых ложек воды, в которой варились макароны. Перемешиваем и готовим еще 1 минуту.

Остальным пармезаном посыпьте готовую пасту при подаче, украшаем листиками базилика.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингредиентов, который готовят в Греции.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.

Также Politeka писала, что"Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.