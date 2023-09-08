Звезда шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкуснейшую пасту с курицей, которая станет идеальным обедом или ужином на каждый день.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- 200 г спагетти
- 200 г куриного филе
- 200 г томатов пелати или свежих томатов
- 1 зубчик чеснока
- 10 листиков базилика
- 40 г пармезана
- 1 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. белого вина
- 1 ч. л. сахара
- соль и перец по вкусу
Бросаем спагетти в кипящую подсоленную воду и варим до состояния аль денте. "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко объяснил, что идеальной пропорцией для отваривания пасты на 100 г макарон является 1 литр воды и 10 г соли. После приготовления воду оставляем в кастрюле, не сливаем.
Куриное филе победитель "Мастер Шеф" Клопотенко нарезает слайсами, пока паста варится. На сковороде разогреваем 1 ст. л. оливкового масла и добавляем измельченный зубчик чеснока для аромата. Выкладываем на сковороду кусочки курицы, солим, перчим и обжариваем до золотистого цвета (примерно 5 минут).
Тем временем перебиваем помидоры вместе с сахаром в блендере до однородности. Пармезан натираем на мелкой терке.
Добавляем на сковороду к курице белое вино и выпариваем его 30-40 секунд, затем добавляем перебитые томаты, мелко нарубленный базилик и все хорошо перемешиваем.
Далее "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко выкладывает в сковороду спагетти, перемешивает, добавляет половину тертого пармезана и несколько столовых ложек воды, в которой варились макароны. Перемешиваем и готовим еще 1 минуту.
Остальным пармезаном посыпьте готовую пасту при подаче, украшаем листиками базилика.
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