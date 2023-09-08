Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусные овсяноблины без добавления муки и сахара.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие игредиенты:

16 ст.л. овсянки (не плющеной, а обыкновенной любого помола)

4 яйца

4 банана

½ ч.л. соли

2 ст.л. растительного масла + немного для жарки смазать сковороду

"Мастер Шеф" Клопотенко объяснил, что овсяноблины можно готовить на кефире, воде, молоке или сыворотке, но мы используем бананы, поэтому это все нам не понадобится.

Победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко отправляет в блендер овсянку, яйца и очищенные бананы, разломанные произвольными кусочками. Добавляем соль, растительное масло и перебиваем смесь до однородной консистенции.

Готовому тесту для овсяноблинов "Мастер Шеф" Клопотенко дает настояться 10-15 минут.

После этого хорошо разогреваем сковороду (лучше брать антипригарную), добавляем немного растительного масла. Обжаривать такие блины нужно по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. При этом на банане овсяноблины получатся не тоненькие, а больше похожие на панкейки.

Подавать банановые овсяноблины "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует горячими вместе со сметаной, ягодами или дополнительно порезать банан сверху.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингредиентов, который готовят в Греции.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.

Также Politeka писала, что"Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.