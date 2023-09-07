Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить картофельные зразы с капустой.

Для этого рецепта в расчете на 5-6 зраз "Мастер Шеф" Клопотенко берет:

500 г картофеля

1 яйцо

3 ст. л. муки

250 г капусты

1 шт. моркови

1 шт. лука

4 ст. л. растительного масла

2 ст. л. муки для подпила

соль по вкусу

Сначала "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко моет картошку, прямо в кожуре складывает в кастрюлю, заливает водой и варит до готовности (15-20 минут). Затем сливаем воду, даем картофелю остыть, чистим его от кожуры и пропускаем через мясорубку.

К картофелю добавляем муку, яйцо и соль, замешиваем тесто.

Чтобы приготовить начинку "Мастер Шеф", Евгений Клопотенко нарезает капусту тонкой соломкой, лук — мелким кубиком, а морковь натирает на терке. Капусту немного подсаливаем и перемешиваем с луком и морковью.

На разогретой сковороде или в сотейнике с 2 ст. л. растительного масла тушим овощи 10 минут, накрыв крышкой. Оставляем начинку остыть.

Далее победитель "Мастер Шеф" Клопотенко формирует овальные зразы, закладывая внутрь начинку и припыливая руки мукой.

На разогретой сковороде с 2 ст. л. растительного масла обжариваем зразы с обеих сторон до золотистой корочки. После этого выкладываем зразы на противень, застеленный пергаментом, и даем им дойти в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.

Подавать зразы с капустой "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует горячими вместе со сметаной, мясной подливкой или другим соусом.

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