Звезда шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить кнедли или кнедлики — традиционное блюдо из теста на основе картофеля.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет простые и понятные ингредиенты:

500 г вареного картофеля в кожуре

150 г муки

1 яйцо

⅓ ч. л. соли

Подавать кнедли можно со сметаной или сливочным маслом, но победитель "Мастер Шеф" Клопотенко советует попробовать кнедлики вместе с подливой из тушеной говядины.

Картофель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко хорошо вымывает и складывает в кастрюлю. Варить ее лучше в мундире, не снимая шкурки, тогда она не разварится и не наберет лишней воды.

Заливаем картофель водой и варим до готовности (15-20 минут). Сливаем из кастрюли воду, оставляем картошку немного остыть, а затем чистим ее от кожуры.

Картошку давим до состояния пюре, добавляем муку, яйцо, соль и замешиваем картофельное тесто. Тесто "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко делит на небольшие шарики и из каждого формирует батоны (из этого количества картофеля у него получается два таких батона). Каждый батон разрезаем на небольшие ломтики – это и есть кнедлики.

Кнедлики нужно бросать в кипящую подсоленную воду. После закипания варим их на среднем огне 20 минут.

Готовые кнедли подаем горячими, смазав их сливочным или растительным маслом.

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