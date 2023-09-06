Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить киш с курицей. Киш - это пупулярное блюда французкой кухни.
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 200 г сливочного масла 82,5% (комнатной температуры)
- 350 г муки
- 2 яйца
- 2 ст. л. молока
- 1/3 ч. л. соли
Для начинки:
- 1 луковица
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 500 г куриного фарша
- 1/3 ч. л. соли
Для заливки "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет:
- 100 г твердого сыра
- 1 яйцо
- 50 мл молока
- 100 мл сливок 33%
- 1/3 ч. л. соли
Победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко смешивает сливочное масло с мукой, яйцами, молоком и солью. Замешиваем песочное тесто, формируем из него шарик, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем на 15 минут в холодильник.
Охлажденное тесто раскатываем примерно диаметром 28-29 см и толщиной 4-5 мм – удобнее это делать на пергаментной бумаге. Выкладываем тесто в форму ("Мастер Шеф" Клопотенко берет форму диаметром 25 см), формируем бортики и хорошо их утрамбовываем, срезая лишнее тесто.
Дно теста нужно проколоть вилкой 10-12 раз. Выкладываем на тесто пергамент, а на него высыпаем 1 кг гороха, фасоли или т.п., чтобы оно не поднималось и сохранило форму. Ставим основание пирога в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.
Чтобы приготовить начинку для киша, сначала "Мастер Шеф" Клопотенко нарезает лук мелким кубиком и обжаривает его до мягкости на разогретой сковороде с 1 ст. л. растительного масла. Далее добавляем фарш, солим и готовим все вместе в течение 5 минут – на среднем огне, периодически помешивая, без крышки. Даем начинке немного остыть.
Для заливки просто смешиваем сыр, натертый на крупной терке, яйцо, молоко, сливки и соль.
С готового коржа убираем пергамент, выкладываем на основу начинку, а сверху выливаем заливку. Отправляем киш в духовку на 20 минут. Готовому пирогу нужно дать полностью остыть, и уже тогда нарезать и смаковать.
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