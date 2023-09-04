Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал , как приготовить картофельные зразы с мясной начинкой.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

500 г картофеля

2 яйца

3 ст. л. муки

250 г мяса

1 шт. лука репчатого

3 ст. л. масла для жарки

2 ст. л. муки для подпила

соль по вкусу

сметана для подачи

Картофель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко хорошо моет, складывает в кастрюлю, заливает водой и варит 15-20 мин до готовности. Из отварного картофеля сливаем воду, а сам картофель оставляем остыть.

Чистим картофель от кожуры и перекручиваем его на мясорубке. Добавляем яйцо, муку, соль по вкусу и замешиваем картофельное тесто.

Дальше победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко готовит начинку. Для этого пропускаем мясо через мясорубку. Лук нарезаем мелким кубиком, перемешиваем с фаршем, солим по вкусу.

На разогретой сковороде обжариваем фарш до готовности и даем ему остыть. Затем добавляем яйцо и перемешиваем — благодаря этому начинка не будет рассыпаться.

Мокрыми руками "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко формирует зразы, добавляя в них начинку. Обжариваем зразы на разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки. После этого выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку еще на 10 минут.

Подавать зразы нужно еще горячими вместе со сметаной.

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