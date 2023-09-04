Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал , как приготовить картофельные зразы с мясной начинкой.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 2 яйца
- 3 ст. л. муки
- 250 г мяса
- 1 шт. лука репчатого
- 3 ст. л. масла для жарки
- 2 ст. л. муки для подпила
- соль по вкусу
- сметана для подачи
Картофель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко хорошо моет, складывает в кастрюлю, заливает водой и варит 15-20 мин до готовности. Из отварного картофеля сливаем воду, а сам картофель оставляем остыть.
Чистим картофель от кожуры и перекручиваем его на мясорубке. Добавляем яйцо, муку, соль по вкусу и замешиваем картофельное тесто.
Дальше победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко готовит начинку. Для этого пропускаем мясо через мясорубку. Лук нарезаем мелким кубиком, перемешиваем с фаршем, солим по вкусу.
На разогретой сковороде обжариваем фарш до готовности и даем ему остыть. Затем добавляем яйцо и перемешиваем — благодаря этому начинка не будет рассыпаться.
Мокрыми руками "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко формирует зразы, добавляя в них начинку. Обжариваем зразы на разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки. После этого выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку еще на 10 минут.
Подавать зразы нужно еще горячими вместе со сметаной.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингридиентов, который готовят в Греции.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.
Также Politeka писала, что"Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.