Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко дал рецепт вкусной кукурузной каши на молоке.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

500 мл молока

100 г кукурузной крупы

соль и сахар по вкусу

50 г сливочного масла

Кукурузная крупа очень универсальна по вкусу, поэтому "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует готовить ее хоть через день, создавая каждый раз новые блюда: ее вкусно сочетать и с брынзой, и с мясной подливой, и с ягодами, и со сгущенкой, и вообще с чем угодно.

Сначала победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко наливает молоко в сотейник и доводит его до кипения. После этого по вкусу добавляем в молоко соль или сахар и засыпаем 100 г кукурузной крупы.

Варить кукурузную кашу нужно на медленном огне 10-15 минут, в зависимости от помола крупы: чем грубее, тем дольше варится. При этом кашу нужно постоянно помешивать, чтобы избежать появления комочков. Если вдруг каша будет получаться слишком густая, то нужно просто добавить еще немного молока.

Уже в конце "Мастер Шеф" Евгений Клопотнко добавляет в кашу сливочное масло и размешивает. Подавать кукурузную кашу лучше всего горячей.

"Мастер Шеф" Клопотенко также рассказал, что кроме молочной каши есть еще много методов приготовления кукурузной крупы: на воде, на смеси воды с молоком, с добавлением сливок или вина, ее можно варить, запекать или тушить.

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