Победитель "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко дал рецепт закуски, не уступающей по вкусу более популярной моркови по-корейски.

Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить свеклу по-корейски на зиму.

Эту закуску "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует закрывать в небольшие банки – 0,3 или 0,5 л, чтобы съесть за один или два раза. Кроме того, если хочется здесь и сейчас посмаковать такую ​​свеклу, то можно ее не консервировать, а сразу подавать на стол.

В расчете на три банки по 0,5 л "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

1,5 кг свеклы

6 ч.л. соли

3 ч.л. сахара

150 мл растительного масла

3 ч.л. кориандра

6 ст.л. уксуса

9 зубчиков чеснока

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко вымывает свеклу, чистит ее от кожуры и натирает на терке для моркови по-корейски. Добавляем к тертой свекле соль и сахар.

На большую разогретую сковороду победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко наливает 150 мл растительного масла и обжаривает на нем свеклу в течение 5 минут, постоянно помешивая.

Добавляем в сковороду кориандр, уксус и измельченный чеснок, хорошо все перемешиваем и тушим еще 5 минут. В это время "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко занимается стерилизацией банок и крышек - можете делать это любым удобным для вас способом.

Пока свекла еще горячая раскладываем ее в стерилизованные банки и закрываем стерилизованными крышками. Хранить такую ​​свеклу, как и другую консервацию, нужно в темном месте.

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