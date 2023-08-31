Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить свеклу по-корейски на зиму.
Эту закуску "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует закрывать в небольшие банки – 0,3 или 0,5 л, чтобы съесть за один или два раза. Кроме того, если хочется здесь и сейчас посмаковать такую свеклу, то можно ее не консервировать, а сразу подавать на стол.
В расчете на три банки по 0,5 л "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- 1,5 кг свеклы
- 6 ч.л. соли
- 3 ч.л. сахара
- 150 мл растительного масла
- 3 ч.л. кориандра
- 6 ст.л. уксуса
- 9 зубчиков чеснока
"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко вымывает свеклу, чистит ее от кожуры и натирает на терке для моркови по-корейски. Добавляем к тертой свекле соль и сахар.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
"Просто страшно": полыхает российский курорт, где Путин прячет свой дворец
Конфликт Тины Кароль с "Квартал 95": выяснилось, в каких отношениях артисты сейчас
Трагически оборвалась жизнь героя программы Дмитрия Комарова из "Мир наизнанку": его забрала война
"Я боюсь!": Приходько отказалась выступать перед украинскими военными, детали
На большую разогретую сковороду победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко наливает 150 мл растительного масла и обжаривает на нем свеклу в течение 5 минут, постоянно помешивая.
Добавляем в сковороду кориандр, уксус и измельченный чеснок, хорошо все перемешиваем и тушим еще 5 минут. В это время "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко занимается стерилизацией банок и крышек - можете делать это любым удобным для вас способом.
Пока свекла еще горячая раскладываем ее в стерилизованные банки и закрываем стерилизованными крышками. Хранить такую свеклу, как и другую консервацию, нужно в темном месте.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингридиентов, который готовят в Греции.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.
Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.