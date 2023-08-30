Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко дал рецепт горохового пюре.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • горох колотый – 200 г
  • вода - 800 мл
  • соль по вкусу
  • масло сливочное для подачи

То, что горох обязательно замачивать перед приготовлением, — миф. Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко просто хорошо промывает горох под проточной водой по крайней мере 2-3 раза.

рецепт, "Мастер Шеф"

Промытый горох отправляем в сотейник и заливаем 800 мл воды. "Мастер Шеф" Клопотенко подчеркнул, что даже если варите небольшое количество гороха, стоит брать большую кастрюлю или сотейник, потому что у него есть свойство пениться и выкипать.

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Варим на маленьком огне примерно 50 минут-час, до готовности – готовый горох должен быть мягким и легко давиться. Снимать пену при варке не нужно. Если вдруг вода слишком сильно выкипит, а горох еще не готов, нужно долить немного холодной воды.

Евгений Клопотенко

Только в конце добавляем соль по вкусу и перемешиваем. Победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко объяснил, что соль помогает бобовым дольше оставаться жесткими, поэтому солить раньше не стоит.

Жидкость с гороха сливаем в отдельную миску. Делаем пюре с помощью толкушки, если хотите более жидку консистенцию, просто добавьте немного воды с варки. В конце "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет к гороховому пюре сливочное масло - и можно подавать.

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