Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко дал рецепт горохового пюре.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- горох колотый – 200 г
- вода - 800 мл
- соль по вкусу
- масло сливочное для подачи
То, что горох обязательно замачивать перед приготовлением, — миф. Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко просто хорошо промывает горох под проточной водой по крайней мере 2-3 раза.
Промытый горох отправляем в сотейник и заливаем 800 мл воды. "Мастер Шеф" Клопотенко подчеркнул, что даже если варите небольшое количество гороха, стоит брать большую кастрюлю или сотейник, потому что у него есть свойство пениться и выкипать.
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Варим на маленьком огне примерно 50 минут-час, до готовности – готовый горох должен быть мягким и легко давиться. Снимать пену при варке не нужно. Если вдруг вода слишком сильно выкипит, а горох еще не готов, нужно долить немного холодной воды.
Только в конце добавляем соль по вкусу и перемешиваем. Победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко объяснил, что соль помогает бобовым дольше оставаться жесткими, поэтому солить раньше не стоит.
Жидкость с гороха сливаем в отдельную миску. Делаем пюре с помощью толкушки, если хотите более жидку консистенцию, просто добавьте немного воды с варки. В конце "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет к гороховому пюре сливочное масло - и можно подавать.
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