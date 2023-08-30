Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить американо-японский соус юм-юм. Изначально его придумали как соус для стейков, но он будет прекрасно смаковать с любым мясом, овощами, креветками, пастой и т.д. Юм-юм – это своеобразный "прокачанный" майонез.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты (в расчете на 250 г соуса):
- 150 мл растительного масла
- 2 желтка
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ч. л. рисового уксуса
- 1 ч. л. сахара
- ½ ч. л. соли
- 50 г растопленного сливочного масла
- 1 ст. л. томатной пасты
- ½ ч. л. перец
- ½ ч. л. сушеного чеснока
"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко подчеркнул, что для приготовления соуса юм-юм каждый ингредиент принципиально важен, поэтому заменять их на другие или менять пропорцию не стоит.
В глубокую емкость для сбивания победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко отправляет растительное масло, желтки, сахар, горчицу, рисовый уксус и соль. Взбиваем все погружным блендером до однородности.
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Причем здесь, как и при приготовлении майонеза, важны температуры: контраст между яйцом и растительным маслом не должен быть большим, иначе соус может не загустеть, поэтому масло лучше брать не теплое.
Добавляем в смесь растопленное сливочное масло, томатную пасту, паприку, сушеный чеснок и снова взбиваем до однородной консистенции.
Чтобы сделать юм-юм более густым "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует добавить еще немного растительного масла.
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