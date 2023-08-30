Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить американо-японский соус юм-юм. Изначально его придумали как соус для стейков, но он будет прекрасно смаковать с любым мясом, овощами, креветками, пастой и т.д. Юм-юм – это своеобразный "прокачанный" майонез.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты (в расчете на 250 г соуса):

150 мл растительного масла

2 желтка

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. рисового уксуса

1 ч. л. сахара

½ ч. л. соли

50 г растопленного сливочного масла

1 ст. л. томатной пасты

½ ч. л. перец

½ ч. л. сушеного чеснока

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко подчеркнул, что для приготовления соуса юм-юм каждый ингредиент принципиально важен, поэтому заменять их на другие или менять пропорцию не стоит.

В глубокую емкость для сбивания победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко отправляет растительное масло, желтки, сахар, горчицу, рисовый уксус и соль. Взбиваем все погружным блендером до однородности.

Причем здесь, как и при приготовлении майонеза, важны температуры: контраст между яйцом и растительным маслом не должен быть большим, иначе соус может не загустеть, поэтому масло лучше брать не теплое.

Добавляем в смесь растопленное сливочное масло, томатную пасту, паприку, сушеный чеснок и снова взбиваем до однородной консистенции.

Чтобы сделать юм-юм более густым "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко советует добавить еще немного растительного масла.

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