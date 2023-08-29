Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить баклажаны в виде шашлыка, запеченные в духовке.

Для маринада на 1 баклажан нам понадобятся следующие ингредиенты:

50 мл соевого соуса

1 ст. л. меда

½ ст. л. сладкой горчицы

⅓ ч. л. молотого черного перца

Для соуса "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет:

густой натуральный йогурт – 100 г

чеснок – 1 зубчик

укроп – 5 веточек

Сначала делаем маринад. Победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко в глубокой миске смешивает соевый соус, жидкий мед (если у вас засахаренный, предварительно растопите его в сотейнике), сладкую горчицу и перец.

Баклажан моем, срезаем хвостики, разрезаем пополам, а затем на кубики со стороной примерно 3 см. Отправляем кусочки баклажана в миску к маринаду, перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 15 минут.

После этого "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко еще раз все хорошо перемешивает и нанизывает кубики баклажанов на шпажки, предварительно замоченные в воде. Ставим шпажки на бока формы, чтобы в нее стекал лишний сок.

Отправляем этот шашлык в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева. Затем включаем режим гриля и готовим еще 10 мин. (если такого нет, то продолжайте готовить при верхнем и нижнем нагреве).

Чтобы приготовить соус, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко просто смешивает густой натуральный йогурт, раздавленный чеснок и мелко нарезанный укроп. Готовые баклажаны-шашлыки выкладываем на тарелку и подаем с соусом.

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