Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить баклажаны в виде шашлыка, запеченные в духовке.

Для маринада на 1 баклажан нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 50 мл соевого соуса
  • 1 ст. л. меда
  • ½ ст. л. сладкой горчицы
  • ⅓ ч. л. молотого черного перца

Для соуса "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет:

  • густой натуральный йогурт – 100 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • укроп – 5 веточек

рецепт, "Мастер Шеф"

Сначала делаем маринад. Победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко в глубокой миске смешивает соевый соус, жидкий мед (если у вас засахаренный, предварительно растопите его в сотейнике), сладкую горчицу и перец.

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Баклажан моем, срезаем хвостики, разрезаем пополам, а затем на кубики со стороной примерно 3 см. Отправляем кусочки баклажана в миску к маринаду, перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 15 минут.

Евгений Клопотенко

После этого "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко еще раз все хорошо перемешивает и нанизывает кубики баклажанов на шпажки, предварительно замоченные в воде. Ставим шпажки на бока формы, чтобы в нее стекал лишний сок.

Отправляем этот шашлык в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева. Затем включаем режим гриля и готовим еще 10 мин. (если такого нет, то продолжайте готовить при верхнем и нижнем нагреве).

Чтобы приготовить соус, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко просто смешивает густой натуральный йогурт, раздавленный чеснок и мелко нарезанный укроп. Готовые баклажаны-шашлыки выкладываем на тарелку и подаем с соусом.

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