Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить кабачковые деруны.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

2 средние картофелины (лучше брать со средним или высоким содержанием крахмала)

1 средний кабачок (лучше молодой)

1 яйцо

3 ст. л. муки

70 мл подсолнечного масла для жарки

соль и перец по вкусу

+ 150-200 мл сметаны (для подачи)

Картофель чистим и натираем на мелкой терке. Кабачок моем, срезаем хвостики и тоже мелко натираем в ту же емкость. Овощную смесь "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко перекладывает в сито и хорошо отжимает лишнюю жидкость.

Перекладываем отжатую картофельно-кабачковую массу из сита в глубокую миску, добавляем яйцо, муку, соль и перец по вкусу и тщательно перемешиваем. Если смесь получается слишком жидкой, то можно добавить еще немного муки.

На сковороду с разогретым подсолнечным маслом с помощью столовой локи выкладываем овощное тесто и жарим драники до золотистой корочки с обеих сторон. Чтобы их было удобно переворачивать, "Мастер Шеф" Клопотенко советует не перегружать ими сковороду и жарить одновременно по несколько штук.

Готовые драники победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко выкладывает на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Блюдо лучше подавать к столу теплым, вместе со сметаной.

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