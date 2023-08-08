Военный эксперт Роман Свитан рассказал, какая ситуация на Луганском фронте. Об этом специалист рассказал в интервью "Фабрике новостей".

"У нас задача по Луганскому направлению связать российскую стотысячную группировку. И не подтянуть свои резервы, которые нужны на южном направлении для выполнения выхода на Азовское побережье и дальше работы с Крымом", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что у россиян задача наоборот - вытащить наши резервы. Поэтому там динамичная обстановка и происходят постоянные бои. Мы находимся там в меньшинстве, так как те оперативные резервы, которые там есть, меньше российской группировки.

Но ВСУ там действуют в режиме активной обороны с пристреляной артиллерией, которой там находится достаточно для того, чтобы удерживать противника. Поэтому у россиян там бывает максимум наступление шириной в десять километров. Они больше проводить их не могут и выступают в несколько батальонов максимум.

Оккупанты могут продвинуться в глубь до трех километров, а после этого попадают под украинскую контратаку. После этого ВСУ возвращают свои старые позиции, которые россияне до этого взяли во время своих наступательных действий.

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