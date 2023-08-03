Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил пресс-секретарь Херсонской ОВА Александр Толоконников.
По его словам, россияне обстреливали из "Градов", минометов, артиллерии. Кроме центра, российские оккупанты атаковали прибрежные районы города, в результате чего вспыхнули пожары.
«Вечером они обстреливали из «Градов», минометов, артиллерии», – сообщил Толоконников.
В центре города в результате обстрелов получило повреждения одно из дипучреждений. К счастью, без пострадавших.
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Ночь тоже была на Херсонщине очень громкой. А уже утром россияне сбросили три авиабомбы на Казацкое. Предварительно, без пострадавших.
Казацкое — поселок городского типа, расположенный в Новокаховской городской общине Бериславского района Херсонской области.
Населенный пункт был оккупирован российскими войсками в первый день вторжения, в тот же день в здание сельского совета попал российский снаряд.
После освобождения поселок стал эпицентром постоянных обстрелов российской армии, сейчас он фактически полностью уничтожен.
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Минувшей ночью враг снова пытался атаковать Киев.
Также сообщалось, что жилые многоэтажки в Киеве накрыло огнем.
Кроме того, сообщалось, что улицы Херсона оказались под смертельным огнем.