Началась масштабная эвакуация – тысячи местных жителей и туристов были эвакуированы из домов и гостиниц, пишет Politeka.net cо ссылкой на местные СМИ и сообщения пожарной службы Греции.

Особенно непростая ситуация на востоке острвоа Родос – людей с пляжей срочно эвакуируют, как частные лодки, так и суда береговой охраны. По предварительным данным, с острова эвакуированы уже около 19 тысяч человек – это была «крупнейшая эвакуация из-за лесного пожара в стране».

Огонь уже добрался до некоторых отелей в районе Киотари – курортного поселка на юго-востоке Родоса. По словам туристов, некоторым из них пришлось спасаться, бросая в своих номерах вещи.

Более того, некоторым туристам пришлось пешком в обход добираться до точек эвакуации – прямая дорога, которая ведет с восточной стороны Родоса оказалась частично заблокирована пожаром.

Туристические рейсы на Родос были отменены. Самолеты на остров летят пустыми, чтобы эвакуировать отдыхающих.

В Сети появились апокалиптические кадры пожаров, вспыхнувших по всей стране. Особенно пострадали район к западу от Афин, Лакония на юге Пелопоннеса и остров Родос.

Добавим, ранее ученые предупредили, что 2023 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. Исследователи предупреждают, что это только начало — накрывшая Европу жара будет становиться еще интенсивнее.

Более того, 4 июля 2023 года была зафиксирована самая высокая с начала наблюдений (1979 года) средняя температура поверхности Земли +17,18 °C. 6 июля 2023 года был зафиксирован новый рекорд с температурой +17,23 °C.

Эксперты утверждают, что периоды сильной жары происходят в рамках естественных погодных условий, но в глобальном масштабе они становятся более частыми, интенсивными и длятся дольше из-за глобального потепления.

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