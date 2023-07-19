С каждым днем в оккупированном Крыму становится все жарче.

В настоящий момент в оккупированном Крыму пылает пожар на складе боеприпасов, который расположен на полигоне «Старокрымский», пишет Politeka.net.

Ранее в Сети появились кадры мощного пожара, а жители аннексированного полуострова сообщали, что взрывы слышны аж в Феодосии и Судаке.

Известно, что перекрыт участок "Тавриды" со 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Это старая керченская дорога.

Также из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек.

Добавим, что этой ночью в оккупированном Севастополе раздавались взрывы. По словам местных «властей», якобы работала ПВО.

В то же время местные жители публикуют видео, на котором по городу движется колонна машин скорой помощи.

«Это только начало!»,

«ВСУ привет передало»,

«Утренний фейерверк»,

«Предупреждаем снова – бегите, пока не поздно», - комментируют пользователи соцсете новую «бавовну» в Крыму.

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