Парамедик Катерина "Пташка" Полищук, которая была на "Азовстали", а после в плену, рассказала, слушала ли песню о себе от Сергея Бабкина.

Как пишет Politeka.net, Екатерина "Пташка" Полищук - украинский парамедик, которая находилась на "Азовстали", а после этого попала в российский плен. А недавно защитницу раскритиковали из-за ее новой публикации, после чего получила блокировку в Инстаграм. Екатерина отметила, что теперь ее можно найти в твиттере. А на одном из последних сторис Полищук решила ответить на вопрос украинца.

"А почему бы вам не сделать кавер на песню Сергея Бабкина - Пташка?", - спросил украинец у героини.

"Потому что я никогда не слушаю эту песню. Ночь теракта в Еленовке стала самой ужасной в моей жизни. И для меня очень болит эта тема", - написала в ответ Екатерина.

Стоит отметить, в середине октября Бабкин выпустил песню "Пташка", которая собрала почти 200 тысяч просмотров в Ютубе.

"Поэтому когда произошла трагедия в Еленовке, где российские оккупанты жестоко убили пленных азовцев, появилась "Пташка". Пташка - это позывной парамедика из батальона "Азов", которая недавно была освобождена из плена. Она и ее героические поступки стали вдохновением для этой композиции", - рассказывал о песне Сергей Бабкин.

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