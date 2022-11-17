Гимнастка Даша Ульянова, победительница шоу "Холостяк", решила рассказать о своих хитростях приведения себя в порядок.

Популярная гимнастка, победительница одного из сезонов «Холостячка» Даша Ульянова решила рассказать о своем способе приведения себя в порядок и заинтересовала домашними кадрами. Как правило, девушка любит делиться своими бьюти-секретами и общаться с фанатами.

«Горжусь, что смогла взять себя в руки и несмотря на все проблемы пытаюсь стать лучше, как внутренне, так и внешне. Вы сами видите, сколько времени я сейчас уделяю тренировкам, питанию и, конечно, уходу.

Собственная студия красоты дома с расписанием работы, которое комфортно мне. Почему бы и нет? Фотоэпилятор – это самое лучшее, что случалось со мной в бьюти-сфере в последнее время.

Это уже третья моя процедура с фотоэпилятором, и я вижу, что моя кожа стала более гладкой и красивой, как после дорогих салонов» - рассказала Даша.

Она подметила, что ей нравиться не тратить время на салон, не приходится подстраиваться под график мастера.

Стоит отметить, о своем преображении Ульянова говорила не раз - она сбросила более 10 кг, сделала губы, сменила стиль и начала больше заботиться о здоровье, чтобы не возвращаться к виду из прошлого.

Более того, девушка старается честно показать и рассказать, как иногда тяжело даются перемены. К примеру, ранее она пожаловалась на снова набранный вес и постаралась это оптимально исправить, довольно активно тренируясь.

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