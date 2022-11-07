53-летняя артистка, актриса и певица Дженнифер Лопес активно ведет социальные сети, показывает отрывки из любимых клипов и хвастается нарядами для модных съемок. В этот раз Лопес затосковала по прошлому и решила вспомнить, какой была двадцать лет назад.

Лопес рассказала, что тогда она задумывалась: а какой ее увидят дети? После этого на годовнищу ее альбома, она показала те самые кадры из съомок. В маленьких шортах, топике и без привычных ярких нарядов Дженнифер выглядела довольно ярко.

«Любимая эпоха jlo! 😍; Я люблю 😍; Ты такой идеальный человек; Мой малыш 🧡❤️; Я люблю тебя, Джей Ло 😍; Дженни из квартала 🤌🏼👊🏼; лучший альбом 😍; хорошая работа!; что-то изменилось в ней..» - пишут в сети.

«Безумно видеть, как я говорю о том, чтобы показать своим детям этот альбом через 20 лет, и вот мы здесь!! Столько всего изменилось… Я изменилась… но кое-что осталось прежним.🤍 Жизнь – это поэтически красивая и местами разбитая дорога…» - похвасталась Лопес.

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