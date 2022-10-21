Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, которая старается доказывать фанатам полезность своего бренда. Ким занимается одеждой и бельем, поэтому часто делает на нем акцент.

Так, в этот раз Кардашьян опубликовала видео в Instagram, в котором показала, как выглядит ее лицо без макияжа. Также она показала, как пользоваться одним из продуктов бренда SKKN, нанося его на лицо и шею.

«Втирание продуктов может растянуть кожу, разрушить коллаген и эластин, и помешать правильному впитыванию. Вместо этого нанесение тонера, сывороток и увлажняющих средств похлопывающими движениями не только менее повреждает структуру кожи, но и стимулирует кровоток и лимфодренаж, а также помогает предотвратить образование катышков» - рассказала Ким.

Также мы писали, довольно долго в эфир выходит семейное реалити-шоу с сестрами Кардашьян-Дженнер, поэтому у каждой из скандального семейства есть свои поклонники.

Недавно Ким представила новый кадр в качестве анонса очередного выпуска об их жизни. Кардашьян удалось привлечь внимание довольно быстро, многие обсудили внешний вид таких разных сестер.

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