Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная модель и актриса, которая продолжает будоражить образами на светских вечерах. Она также поддерживает старшую дочь Деву в ее стремлении стать моделью с юных лет.

Девушка уже два года сотрудничает с модными домами и продолжает появляться на лучших показах в Париже и Милане. Недавно Кассель также успева поучаствовать в новой рекламной съемке, чем привлекла к себе внимание.

В этот раз Дева снялась для журнала Vogue в Турции, чем и похвалилась сразу ее мама:

«Роскошная девочка; это луч красоты; Возвышенный и прекрасный вид; Так красиво ❤️🙌; Шикарно ❤; Я увлечена ее образами, это вау❤️; Дочь матери❤️; у нее есть к этому талант!; 🫣; Потрясающая красота ❤; Люблю тебя 🖤🤍; Красиво ❤; маленькая роза» - пишут в сети.

Недавно на показе модных домов Моника встретилась с Ким Кардашьян и сделала несколько памятных кадров. В черном брючном костюме модель выглядела более чем привлекательно, а простые аксессуары лишь подчеркнули нежелание Беллуччи скрывать себя настоящую.

Рядом с Ким, которая увлекается уколами красоты, Моника покорила фанатов естественностью.

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