Известная телеведущая Маричка Падалко высказалась о нелепых бреднях путина и попытке отобрать наши территории.

Популярная украинская телеведущая, звезда "1+1" Маричка Падалко каждый день традиционно комментирует самые громкие новости за последние сутки, показывает интересные материалы о наших защитниках и не забывает о нелепых высказываниях оккупантов.

В этот раз ведушая начала подборку из резанонсной новости - путин решил аннексировать сразу несколько украинских областей и для этого устроил целый праздник в Москве с нелепым парадом.

«Путин объявил четыре украинских области частью россии. «Церемония» запомнилась безумными заявлениями диктатора и кислыми рожами в зале. Если коротко о «выступлении»: путин хочет закончить войну такой «победой», то есть попыткой аннексии, и снова зовет Киев к переговорам. Зеленский ответил, что вся оккупированная территория Украины будет освобождена, а вести переговоры будет готов только уже с другим президентом России» - высказалась Падалко.

Она добавила, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре – документ подписали президент, премьер и спикер.

Также ЗСУ окружили российские войска под Лиманом Донецкой области. Это может стать первым полноценным котлом для россиян, из которого они уже пытаются скрыться.

«Накануне вечером россияне ударили по Николаеву (видео 4) и по Днепру. Там сгорело (видео 5) около 100 единиц общественного транспорта. Утром в Запорожье россияне обстреляли гуманитарную колонну с гражданскими людьми – 25 погибших и вдвое больше раненых (фото 6). В области объявили дни траура» - добавила ведущая.

«Как же болит… 💔; Боже храни защитников Украины ❤️🙌; Пусть Бог хранит наших бойцов. Верим в ВСУ🙌❤️; Victory to ukraine 🇺🇦 ❤️; мне больно видеть наши слезы; не могу поверить» - пишут в сети.

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