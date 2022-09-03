Тина Кароль в непривычном наряде без пафоса и яркого макияжа показала, как проводит время в Японии.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской исполнительницей, которая активно помогает ВСУ и украинцам, занимается своим фондом и благотворительными концертами. Сецчас Кароль стала также чаще показывать и домашние образы без лишней помпезности для очередной фотосессии.

В этот раз Тина показала свой типичный день и похвалилась непривычно простым образом в рваных джинсовых шортах и голубой кофте и светлой обуви. Причем спортивный образ Тины значительно отличался от ее привычных нарядов.

В сети отреагировали:

«Люблю тебя; Какие красивые фото😍; Красивая; Красавица 😍; Красотка❤️; Тина преследуют😄; Люблю слушать твои песни; Хочу серьги💙💛; опасная слежка 😀; Какая милая 😍; Наша лучшая 🫶🫶; что-то очень Тина похудела; Такая худенькая😨; Снова красная помада; лучшая; Как хорошо 😍Очень люблю ❤️; Тина, пожалуйста, больше вашего контента😘Вам определённо нравится Япония» - пишут в сети.

Сейчас в Инстаграм активно обсуждают новинки от Кароль, которая смогла впечатлить украинцев на презентации.

«Чтобы создать альбом, который станет фундаментом для показа целой коллекции, Тина черпает вдохновение в своих корнях, олицетворяя лейтмотивы и яркие символы украинской культуры в своем исполнении».

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