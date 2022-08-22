Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Париже, и звезда "Мастер Шеф". Звезда, как и большинство украинцев, поддерживает Украину в борьбе за независимость от российских оккупационных войск. После начала войны Ольга занялась организацией благотворительных ужинов, на которых собирает деньги на помощь Украине. Также Мартыновская с Владимиром Ярославским пишет книгу об украинской кухне.
Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Мартыновская поделилась совместными фотографиями со своей дочерью. Звезда держала на руках малышку Веру, впечатляя нежностью и заботой.
"Сколько любви в тебе. Спасибо, Верочка", - написала Ольга под фото.
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На втором фото Вера уже была одна, позируя среди растений. Ольга на фото добавила синее сердечко.
Стоит отметить, что Мартыновская родила дочь Веру от Ивана Кобца, за которого вышла замуж в 2015 году. В 2020 году стало известно о разводе пары.
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