Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Париже, и звезда "Мастер Шеф". Звезда, как и большинство украинцев, поддерживает Украину в борьбе за независимость от российских оккупационных войск. После начала войны Ольга занялась организацией благотворительных ужинов, на которых собирает деньги на помощь Украине. Также Мартыновская с Владимиром Ярославским пишет книгу об украинской кухне.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Мартыновская поделилась совместными фотографиями со своей дочерью. Звезда держала на руках малышку Веру, впечатляя нежностью и заботой.

"Сколько любви в тебе. Спасибо, Верочка", - написала Ольга под фото.

На втором фото Вера уже была одна, позируя среди растений. Ольга на фото добавила синее сердечко.

Стоит отметить, что Мартыновская родила дочь Веру от Ивана Кобца, за которого вышла замуж в 2015 году. В 2020 году стало известно о разводе пары.

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