Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, актриса Анна Саливанчук 17-го августа отмечает день рождения. Если же в прошлом году она закатила самую настоящую вечеринку со звездными коллегами, давала интервью и успела впечатлить размахом, то в этот раз все иначе.

Семейный вечер с близкими и несколько памятных фото в Инстаграм артистки впечатлили фанатов. Сама она отнеслась к этому дню с нынешним положением дел довольно спокойно и даже продумала свой образ. Артистке исполнилось 37 лет.

«А вот мы на романтическом обеде. Надела вечернее платье, но не забываем, что сейчас война и может быть воздушная тревога. Поэтому я надела босоножки вместо туфель, удобно! Этот день для тебя, мой муж.

Как говорила подруга, нам за 30, а не под 40! И никому не говори» - добавила Анна с юмором.

Также Анна Саливанчук решила рассказать не о бурном праздновании в свой день рождения. А сделала специальное заявление, как хочет, чтоб ее поздравили в этом году.

«Сегодня мой День рождения, однако, не хочется быть многословной. Если вы хотите поздравить меня, задонатьте средства на Харьковский детский дом, в котором проживают детки с недостатками.В начале сентября я поеду в Харьков, чтобы помочь детям, вынужденным переселиться в безопасное место» - поделилась Анна.

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