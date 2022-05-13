Судья "Україна має талант" Евгений Кот рассказал, как относится к украинцам, которые находятся в россии.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор, победитель проекта "Танці з зірками". А в прошлом году знаменитость был судьей талант-шоу "Україна має талант". Сейчас артист занимается волонтерством, собирая деньги на автомобили для ВСУ. Евгений в интервью рассказал, как относится к украинцам, которые находятся в россии и молчат. Свой ответ звезда опубликовал на страничке в Инстаграм.

"Могу только одно сказать, пошли вы в...", - сказал Евгений, отправив их в известном направлении.

Также звезда отметил, что была очень сильная ошибка государства в том, что оно не объяснило, что Украина воюет 8 лет. Ведь все время шла речь об антитеррористической операции.

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